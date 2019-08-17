شكرا لقرائتكم خبر عن مدير شرطة تعز يتمرد على الشرعية و هجوم حوثي أخواني على مواقع اللواء35 مدرع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر ان رئيس الوزراء،معين عبدالملك أشار الى ان قرارات مدير أمن تعز باطلة وغير دستورية. بدورة مدير مدير أمن تعز، منصور الأكحلي رد بالقول ان القرارات تتخذ من داخل تعز وليس من فنادق الغربة.

محللون قالوا ان مدير امن تعز يستمد قوتة من حزب الاصلاح الاخواني , الساعي الى تنفيذ مخطط للقضاء على القوى الوطنية في تعز والاتجاة للسيطرة على الارض بنفس سيناريو الانتقالي في عدن .

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من جهه اخرى قالت مصادر في تعز ان الحوثيون شنوا هجوم على مواقع اللواء 35 مدرع اتى لك متزامنا مع هجوم لمسلحي الاخوان في تعز على اللواء وسقوط شهداء من افرادة .

المصادر رجحت ان هناك تنسيق بين الاخوان والحوثيين للانقضاض على اللواء 35 مدرع في تعز وما يؤكد ذلك هو تزامن التوقيت للهجوم بنفس بين الحوثيين والاخوان