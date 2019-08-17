شكرا لقرائتكم خبر عن العملات الأجنبية مستمرة بالصعود والمصارف تمتنع عن البيع في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت اسعار العملات الاجنبية صعوداً كبير وانهيار للريال اليمني اليوم حيث وصل سعر البيع للدولار الواحد 590 ريال وامتنعت معظم المصارف عن البيع دون معرفة الاسباب. أسعار الريال اليمني أمام العملات الأجنبية، اليوم السبت 17 أغسطس 2019م. وكانت الأسعار كالتالي: أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليمني: Advertisements أسعار الشراء: الدولار الأمريكي 590 ريالًا , أسعار البيع: الدولار الأمريكي 585 ريالًا أسعار العملات العربية أمام الريال اليمني: أسعار الشراء: الريال السعودي بـ 155 ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ157 ريالا. أسعار البيع: الريال السعودي بـ 154ريالًا، والدرهم الإماراتي بـ 156 ريالا.

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