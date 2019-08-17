شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن: المجلس الانتقالي في عدن يتقدم قبل قليل باعتذار رسمي لقائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد ”مهران القباطي”..! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بتوجيهات من قائد التحالف العربي بعدن العميد راشد الغفلي "ابو محمد "قدمت قيادة الوية الدعم والاسناد الاعتذار لاسرة مهران القباطي قائد اللواء الرابع حماية رئاسية وذلك لما تعرض له منزله الواقع في منطقة اللحوم شمال عدن صباح اليوم من اعتداء بعض المحسوبين على الاجهزة الامنية .

جاء هذا الاعتذار خلال زيارة قام بها مدير دائرة العلاقات العامة في الدعم والاسناد وضاح قاسم الى منزل القباطي ،حيث اكد لافراد الاسرة ان قيادتي التحالف العربي والدعم الاسناد تستنكر وتدين مثل هذه الاعمال والاعتداءات على البيوت والمنازل الامنة ،مهما بلغلت درجة الخلافات والخصومة بين المتخاصمين، وهو عمل يتناف مع الشرائع السماوية والنظام والقانون والاعراف القبلية .

أخبار قد تهمك:

Advertisements

واوضح"قاسم" ان التحالف العربي والدعم والاسناد يرفضان وبشدة هذه التصرفات الفردية من بعض المحسوبين على الاجهزة الامنية، وسوف يتم محاسبتهم وكل من يعتدي على الممتلكات الخاصة والعامة كان من كان.

داعيا الجميع الى الوقوف صفا واحدا في مواجهة الاخطار المحدقة بالعاصمة عدن وتفويت الفرصة امام المتربصين من اعداء الجنوب الذين يحاولون بين الحينة والاخرى اشعال الفتنة وبث سمومها بين الجنوبيين.

اسرة القباطي اعربت عن شكرها وامتنانها لقائد التحالف العربي على الاهتمام الذي يوليه اياها وكذلك قيادة الدعم والاسناد ،متمنية لهم التوفيق لكل مايسعون اليه في تثبيت الامن والاستقرار بالعاصمة عدن وبقية المناطق الحنوبية المحررة .

القسم الاعلامي بدائرة التوجيه المعنوي لدى الوية الدعم والاسناد

الجمعة 16اغسطس2019