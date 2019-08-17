شكرا لقرائتكم خبر عن بشارة الأنتقالي لمن أسماهم الأشقاء الشماليين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد المجلس الانتقالي الجنوبي "تأمين حرية العمل والتنقل للأشقاء الشماليين في العاصمة عدن وكافة المحافظات الجنوبية، مع ضرورة التزامهم بحمل وثائق ثبوتية واستكمال الإجراءات الأمنية اللازمة، بهدف حمايتهم وحفظ الأمن العام".

وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا في اليمن "توليه رسمياً إدارة شؤون محافظات الجنوب".

الا ان الوقائع تدحض هذا الامر اذ اكد مراسل القناة الكويتية في عدن ان الممارسات ضد ابناء الشمال تتم بطريقة عنصرية ومناطقية لا تمت لما يقوله المجلس بصلة .

كما ان لقناة الالمانية الناطقة بالعربية DW نشرت تقريرمروع كشفت فيه حجم الجرائم التي تقوم بها ميليشات المجلس ضد البسطاء والابرياء من ابناء الشمال وبطريقة وصفتها القناة الالمانية بالطريقة النازية.