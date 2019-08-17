شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن نبات سحري يعالج الصداع و يقوي الذاكرة.. وفوائد للشباب والبنات لا تخطر على بال ”تعرف عليه” والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - لا يعرف كثيرون أن ورق الغار نبات مفيد جدا للصحة كما هو الحال بالنسبة للزيوت المستخرجة منه. فهو يعالج و يشفى من أمراض عديدة. كيفية اعداد زيت الغار:

( جرام30) ورق الغار

250 ملتر من زيت الزيتون.

يجب طحن ورق الغار ثم يضاف اليه زيت الزيتون.

ثم يوضع الخليط فى زجاجة محكمة

تترك الزجاجة فى مكان مظلم أسبوعين و يرج من وقت إلى آخر.

دواعى الاستخدام

لعلاج آلام المعدة

يمكن استخدامه بدلا عن الأسبرين

يمكن ان يدلك به الرأس فى حالة الصداع النصفى

يدلك به المفصل بعد تسخينه فى حالات التهاب المفاصل

يمكن استخدامه كغسول فى حالة مشاكل الجلد

يحسن من وظائف الكلى و الكبد. أخبار قد تهمك: Advertisements

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