الحكومة تثمن دور السعودية والامارات في احتواء الأحداث في عدن

السبت 17 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الخليج 365 - متابعات

رحب الحكومة الشرعية اليمنية، اليوم السبت، بخطوة انسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن العاصمة المؤقتة للبلاد، مثمناً دور السعودية والإمارات في احتواء الأحداث الأخيرة.



وقال وزير الإعلام في الحكومة معمر الإرياني في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نرحب بخطوة انسحاب المجلس الانتقالي من عدد من المقرات الحكومية في مدينة عدن، بينها الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقضاء والبنك المركزي ومستشفى عدن، ويجري استكمال إجراءات تسليم وزارة الداخلية ومصفاة عدن إلى ألوية الحماية الرئاسية بإشراف تحالف دعم الشرعية».

وأضاف وزير الإعلام اليمني: «نثمن عالياً دور الأشقاء في السعودية والإمارات باحتواء أحداث عدن، وندعو إلى توحيد كافة الجهود الوطنية في المعركة الرئيسية لليمنيين وعدم الانشغال بمعارك جانبية وبما يضمن استعادة الدولة وإسقاط انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران».

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وأكد الإرياني على أن «ما حدث في عدن فرصة مهمة لمراجعة شاملة وتحفيز العمل المشترك للحفاظ على الدولة اليمنية بقيادة الرئيس هادي وخلق نموذج للأمن والاستقرار والتنمية وعودة الحياة إلى طبيعتها، وتخفيف معاناة الناس في عدن وجميع المحافظات المحررة وتنقل المواطنين بين المحافظات للعمل بشكل طبيعي ودون حواجز».

وقال إن «أحداث عدن أكدت من جديد أن رهاننا كيمنيين على دعم وإسناد أشقائنا في السعودية كان وما زال الرهان الرابح، وأن العلاقة بين البلدين والشعبين الجارين والشقيقين خيار استراتيجي وسط هذا الكمّ من التحديات الوطنية والإقليمية ومخاطر الجماعات الإرهابية (داعش) و(القاعدة) والميليشيا الحوثية».

وانسحبت قوات المجلس الانتقالي من مستشفى عدن والبنك المركزي ومقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وسلمت المواقع التي انسحبت منها قوات الانتقالي إلى ألوية حماية الرئاسة، في وقت مبكر اليوم، فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي وقوات الحزام الأمني، بدأت الانسحاب والعودة إلى مواقعها السابقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، وذلك استجابة لدعوات التحالف.

وثمّنت قيادة القوات المشتركة للتحالف «استجابة الحكومة اليمنية الشرعية للدعوة لضبط النفس أثناء الأزمة وتغليبها لمصالح الشعب اليمني ومحافظتها على مكاسب تحالف دعم الشرعية في اليمن لأجل إعادة الدولة ومؤسساتها».

كما ثمنت «استجابة (الانتقالي) في عدن لدعوة السعودية والإمارات لوقف إطلاق النار وتغليب الحكمة ومصالح الشعب اليمني وعدم الإضرار بها أو المساس بالممتلكات العامة والخاصة، والبدء اليوم بسحب قواتها وعناصرها القتالية والعودة إلى مواقعها السابقة قبل الأحداث الأخيرة، وتسليم مقرات الحكومة اليمنية وبإشراف من التحالف».

وفي هذا السياق، دعت قيادة القوات المشتركة إلى «استمرار التهدئة وضبط النفس ووقف الخطاب الإعلامي المتشنج، وتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الجهود في هذه المرحلة، والوقوف سوياً لإنهاء الانقلاب الحوثي ومشروع النظام الإيراني الهدام باليمن، وعدم إعطاء الفرصة للمتربصين بالدولة اليمنية وشعب اليمن من التنظيمات الإرهابية كالميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب و(داعش)».