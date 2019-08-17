شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوات المنطقة الأولى تقتحم حي السحيل بسيئون (تفاصيل) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اقتحمت منذ قليل قوات تابعة للمنطقة العسكرية الأولى، حي السحيل في مدينة سيئون بوادي حضرموت.
وكشف مصدر محلي أن قوات المنطقة العسكرية الأولى قامت بإزالة أعلام دولة الجنوب، وصور قيادة الانتقالي والشهيد أبو اليمامة.
وقامت قوات المنطقة العسكرية الأولي أمس الجمعة باعتراض مواكب العائدين من مليونية النصر والتأييد واحتجزت عددا من حافلاتهم واقتادتها إلى أوكارها الارهابية.
كما قامت باستجواب من كانوا على متنها ، ومزقت ما بحوزتهم من صور ورموز وأعلام دولة الجنوبية ، وكسرت مكبرات الصوت والأدوات الإعلامية التي كانت على متن تلك الحافلات .
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