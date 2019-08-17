شكرا لقرائتكم خبر عن بعشرة طائرات مُسيرة.. الحوثيون يستهدفون أضخم حقل نفطي بالسعودية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أعلنت مليشيا الحوثي؛ قبل قليل، عن استهداف #حقل_ومصفاة_الشيبة التابع لشركة أرامكو في السعودية بـ 10 طائرات عسكرية مسيرة. حيث صرحت المليشيا بإن: "الحقل يضم أكبر مخزون استراتيجي نفطي, ويتسع لأكثر من مليار برميل". Advertisements وتعتبر العملية العسكرية هيء الأولى من نوعها باستهداف المنشآت النفطية السعودية بعشرة طائرات عسكرية مُسيرة.

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