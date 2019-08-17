شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن بكل جرأة : سما المصري تثير الجدل بـ”فيديو مثير“ للغاية.. احتضنت هذا الحيوان ومارست ”العشق الممنوع“ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أثارت الفنانة المصرية ​سما المصري​ الجدل، مجددا، بمقطع فيديو على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي. ونشرت سما فيديو يظهر ركضها وراء الخواريف لإمساك أحدهم، وبعد ذلك تظهر برفقة خروف تغمره، معبرة عن حزنها لذبحه، وتقول: “العشق الممنوع”. أخبار قد تهمك: Advertisements وقالت سما تعليقا على هذا الفيديو: “اوباااا…الجري نص الجدعنه.. فيديو بوسي وحضي للخروف نزل خلاص على قناتي على اليوتيوب”. ويذكر أن سما قضت إجازتها الصيفية مؤخرا على أحد شواطئ هولندا، إذ أنها نشرت عدة مقاطع فيديو من هناك لتوثّق لحظات استمتاعها بالبحر.

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