شكرا لقرائتكم خبر عن الانتقالي يضع على الحكومة الشرعية لقبول انسحابه هذا الشرط الصعب (تفاصيل) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - أفادت مصادر مطلعة اليوم الجمعة عن وضع ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، شروطا لانسحابه من المواقع التي سيطر عليها في العاصمة المؤقتة عدن جنوب البلاد.

وذكرت المصادر" أن الانتقالي اشترط لقبول المفاوضات مع الحكومة الشرعية، حصوله على ثلاث وزارة سيادية في الحكومة".

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وأضافت المصادر" أن الانتقالي اشترط في أول خطوات انسحابه من كافة المواقع، منحه وزارة الداخلية".

وبينت المصادر" أن الانتقالي يؤكد بحصوله على ذلك، سيمنح تأييده للحكومة الشرعية".