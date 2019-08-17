عاجل: وفاة الداعية السعودي الشهير داخل السجن والحزن يخيم على المملكة (الاسم والصورة)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن حساب ” معتقلي الرأي في السعودية” على موقع “تويتر”، الثلاثاء، وفاة الداعية السعودي سليمان أحمد الدويش المعتقل منذ 22 أبريل 2016، في السجون جراء التعذيب.

وقال الحساب الذي يهتمّ بنشر أخبار المعتقلين في السعودية: “تأكّد لنا خبر وفاة المعتقل الشيخ سليمان الدويش تحت التعذيب في السجن، ويتحفّظ حساب معتقلي الرأي عن ذكر تفاصيل التعذيب الذي تسبّب بوفاة الدويش تقديراً لشخصه”.

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