شكرا لقرائتكم خبر عن سفير السعودية لدى اليمن يطلق أول تصريح رسمي حول دور الإمارات في أحداث عدن.. ماذا قال؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ثمنت سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، ما أسماه الدور الفاعل لدولة الإمارات، وجهودهم المستمرة لمعالجة أحداث عدن الأخيرة وتلافي آثارها، في إطار جهود التحالف لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي، واستعادة الأمن والاستقرار.

وقال سفير السعودية "محمد آل جابر" في تغريدات على حسابه بموقع "تويتر"، إن الإجراءات التي اتخذت لمعالجة أحداث عدن، وتجاوب الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، أكدت على متانة العلاقات السعودية - الاماراتية، واتفاق قيادتها على الحفاظ على الدولة واستعادة الأمن والاستقرار في اليمن.

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وأضاف "آل جابر" في سلسلة تغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "أبرزت الجهود التي اتخذت من كافة الأطراف لمعالجة احداث عدن وحدة الصف في مواجهة الميليشا الحوثية المدعومة من ايران العدو الحقيقي لليمن ، وأكدت اتفاق الجميع على ان اليمن لن تكون جزءاً من ولاية الفقيه في ايران".

وحيّا السفير السعودي، الإعلاميين والناشطين اليمنيين الذين سخروا أقلامهم لتعزيز لغة الحوار والتصالح وتوحيد الصف، وتفاعلهم الإيجابي مع الجهود السياسية التي تبذل من مختلف الأطراف لمعالجة الأحداث في عدن، وتغليبهم للمصلحة الوطنية، وابتعدوا عن الطرح المتشنج.