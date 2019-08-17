شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ليست من ابو علي الحاكم ولا من اي عدو.. شاهد ماذا فعلوا بطارق عفاش في قلب معسكر العمري بعد اقتحامه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - عبر العميد طارق عفاش قائد حراس الجمهورية عن اسفه الشديد من الشائعات الكاذبة التي تروج وتسبب اسائة كبيرة لمن يرفعون سلاحهم في وجه الانقلابيين الحوثيين . أخبار قد تهمك: Advertisements

ونفى الناطق الرسمي باسم المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة بالساحل الغربي العميد صادق دويد، الأنباء الكاذبة عن اشتباكات في معسكر العمري ومحاولة اقتحامه. وقال دويد ، ما تشيعه أبواق الفنتنة عن ذلك إشاعات عارية عن الصحة ومحاولات رخيصة من قبل بعض الأطراف للتحريض ضد المقاومة الوطنية .

وجدد التأكيد على أن "معركتنا هي باتجاه الحوثي وبوصلتنا لا تشير إلا شمالا.

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