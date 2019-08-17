شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن أردوغان يباغت الملك سلمان بـ3 مكالمات عاجلة .. والأخير يرد بطريقته الخاصة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، اتصالًا هاتفيًا مع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، هنأه فيه بمناسبة عيد الأضحى المبارك.‎

وتشهد العلاقات السعودية التركية توترًا صامتًا، تصاعد بعد حادثة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول، حيث اتهم سعوديون نظام أردوغان بتسييس القضية، والسعي إلى استغلالها لضرب صورة المملكة، الأمر الذي ينفيه مسؤولون أتراك.

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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية: ”إن الرئيس التركي هنأ خلال الاتصال، خادم الحرمين الشريفين بنجاح الخطط الخاصة بتصعيد وتحركات الحجاج في المشاعر المقدسة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها المملكة في سبيل التيسير على الحجاج“.

وقبل هذا الاتصال، هاتف أردوغان الملك سلمان مرتين مؤخرًا إحداهما الشهر الماضي، والأخرى قبلها بمناسبة عيد الفطر المبارك، الأمر الذي رأى فيه متابعون محاولة من أردوغان للتودد للرياض.

واعتبر محللون في اتصالات الرئيس التركي ”محاولة، لاحتواء التوتر بعد فشل المساعي التركية ضد المملكة، وتزايد قلق أنقرة من انعكاسات اقتصادية محتملة جرّاء الموقف من الرياض“.