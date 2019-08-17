شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وأخيراً : الكشف عن مكان ”عبدالملك الحوثي” .. وأول إعلان إماراتي يفاجئ السعودية ! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - في إعلان مفاجئ، كشف الفريق الإماراتي ضاحي خلفان أنه يعرف مكان "عبدالملك الحوثي" ، خلال تغريدة على حسابه في تويتر، رصدها محرر "بويمن".

وقال خلفان: "‏شفتم عارفين الحوثيين انني اضرب في الصميم خرسوا...مصادري حتى في صنعاء....

لو اريد تحديد مكان عبد الملك في اي وقت لحددته".

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الجدير بالذكر أن الفريق الإماراتي المثير للجدل، ضاحي خلفان، عاود الحديث عن الشأن اليمني، متجنبا الطعن هذه المرة في الشرعية. بعد أن كان تعهد اعتزال الحديث عن اليمن.