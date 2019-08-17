شكرا لقرائتكم خبر عن غضب في السعودية بعد اعتداء شبان على بائعة في جدة (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثار مقطع فيديو لاعتداء عدد من الشباب على بائعة سعودية في مدينة جدة، انتقادات وغضباً في المملكة، ما استدعى السلطات إلى التدخل، وسط مطالبات بإنزال «عقوبة شديدة» ضد الشبان.

ونشرت صحيفة «سبق» السعودية، الجمعة 16 أغسطس/ آب 2019، مقطع فيديو يوثق حالة اعتداء الشاب على البائعة السعودية، في حديقة الأمير محمد بن ناصر في محافظة العيدابي بجازان.

وأظهر الفيديو الشباب وهم يستولون على مجموعة من الألعاب الإلكترونية التي تقوم البائعة بتأجيرها، وظهرت السيدة وهي تقوم بملاحقة الشباب الذين ركبوا الألعاب التي تؤجرها، وانتهت مطاردتها لهم بسجال تطور إلى اشتباك بالأيدي.

وأشارت الصحيفة إلى أن محافظ العيدابي عبدالله بن محمد الظافري؛ أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ممارسات الشبان وتعدّيهم على ممتلكات السيدة.

ومن جانبهم، طالب مغردون سعوديون بمعاقبة الشباب وتقديمهم إلى النيابة العامة، «لينالوا العقاب الرادع».

وقال السعودي «سلمان المالكي» في تغريدة على حسابه في تويتر: «شبان يعتدون على امرأة بائعه بحديقة العيدابي بجازان مشهد منافي لكل الاخلاق والمبادئ والقيم الدينية والقبليّه صوتها وهي تصيح وتلحق بهم وتقول باللهجة العامية الدارجه،الله يلعنچم،ماحدث مع هذه المرأة شيئ مؤلم ويدل على سوء تربية هؤلاء الشبان».

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وقال حساب باسم «أحمد يعقوب»: فيديو الاعتداء على بائعة حديقة العيدابي عمل جبان ندينه و نستنكره و لا يمثل اعراف و قيم ابناء جازان … نطالب الجهات المسؤولة سرعة القبض على اولئك السفهاء و انزال اقصى عقوبة بهم حتى يكونوا عبرة لغيرهم .. اعراض الناس ليست لعبة».

وقالت وسائل إعلام سعودية إن المحافظ الظافري وجّه بضرورة دعم السيدة وتسهيل عملها بصورة مناسبة.