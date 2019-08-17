شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن سفير الإمارات يقول إن جنودهم يحمون "الحد الجنوبي" للمملكة... هكذا رد عليه السعوديون! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - بعث السفير الإماراتي في المملكة بتهنئة لـ"جنودهم البواسل" في الحد الجنوبي للسعودية، الذين قال إنهم يقاتلون ضمن التحالف العربي.

وأضاف "شخبوط آل نهيان" على تويتر، بحسب ما رصده موقع "تعز أونلاين" : جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، روحهم المعنوية عالية، احتراف وبطولة وعزيمة، مشاركتهم ضمن التحالف مسؤولية يحملونها بجدارة وفخر، والعيد معهم عيدين.

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جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، روحهم المعنوية عالية، احتراف وبطولة وعزيمة، مشاركتهم ضمن التحالف مسؤولية يحملونها بجدارة وفخر، والعيد معهم عيدين — شخبوط بن نهيان (@sbnahayan90) August 13, 2019

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شخبوط بن نهيان

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✔@sbnahayan90

جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، روحهم المعنوية عالية، احتراف وبطولة وعزيمة، مشاركتهم ضمن التحالف مسؤولية يحملونها بجدارة وفخر، والعيد معهم عيدين

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جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، روحهم المعنوية عالية، احتراف وبطولة وعزيمة، مشاركتهم ضمن التحالف مسؤولية يحملونها بجدارة وفخر، والعيد معهم عيدين — شخبوط بن نهيان (@sbnahayan90) August 13, 2019

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جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، روحهم المعنوية عالية، احتراف وبطولة وعزيمة، مشاركتهم ضمن التحالف مسؤولية يحملونها بجدارة وفخر، والعيد معهم عيدين — شخبوط بن نهيان (@sbnahayan90) August 13, 2019

لكن سعوديون ويمنيون ردوا عليه بقسوة، فقد قال المغرد السعودي "إسماعيل خوجة" ردا على التغريدة: "مع احترامنا الشديد الإمارات وقواتها المسلحة

جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، روحهم المعنوية عالية، احتراف وبطولة وعزيمة، مشاركتهم ضمن التحالف مسؤولية يحملونها بجدارة وفخر، والعيد معهم عيدين — شخبوط بن نهيان (@sbnahayan90) August 13, 2019

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شخبوط بن نهيان

✔@sbnahayan90

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جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، روحهم المعنوية عالية، احتراف وبطولة وعزيمة، مشاركتهم ضمن التحالف مسؤولية يحملونها بجدارة وفخر، والعيد معهم عيدين — شخبوط بن نهيان (@sbnahayan90) August 13, 2019

جنودنا البواسل في الحد الجنوبي، روحهم المعنوية عالية، احتراف وبطولة وعزيمة، مشاركتهم ضمن التحالف مسؤولية يحملونها بجدارة وفخر، والعيد معهم عيدين

مع احترامنا الشديد الإمارات وقواتها المسلحة

لاوجود لاي جندي اماراتي او يمني شمالي ام جنوبي عالحد الجنوبي للمملكة

الحد الجنوبي سعودي١٠٠٪

ومعظم الوحدات السعودية الان في صعدة.

رجاء بكرة لانسمع انه ساحل العاج قاتلو في الحد الجنوبي ماننا ملطشة احنا — 🇸🇦Ismaeel Khouja إسماعيل خوجة🇺🇸 (@Ghost21_SNA) August 14, 2019

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