اخبار الخليج / اخبار اليمن

وزير الاعلام يثمن الموقف الأمريكي الداعم لليمن ووحدته واستقراره

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

وزير الاعلام يثمن الموقف الأمريكي الداعم لليمن ووحدتهواستقراره

السبت 17 أغسطس 2019

a2f7ca06e7.jpg
وزير الاعلام يثمن الموقف الأمريكي الداعم لليمن ووحدته واستقراره

كتب

الخليج 365

ثمن وزير الاعلام معمر الارياني، الموقف الأمريكي الداعم لليمن ووحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.

 

Advertisements

وأكد الارياني على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تستند على أسس من التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب وفي مختلف المجالات.

 

وقال في تغريدات على حسابه في (تويتر)، " الشعب اليمني ينظر الى الموقف الأمريكي ببالغ التقدير والذي يأتي في ظل محاولة تقسيم اليمن وإدخاله في أتون صراعات وحروب أهلية وخلق بيئة مناسبة للجماعات الإرهابية "القاعدة وداعش" ومليشيا الحوثي وهو ما يمثل تهديداً واضحاً لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة التجارة الدولية" .   

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الاعلام يثمن الموقف الأمريكي الداعم لليمن ووحدته واستقراره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا