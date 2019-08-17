وزير الاعلام يثمن الموقف الأمريكي الداعم لليمن ووحدته واستقراره

وزير الاعلام يثمن الموقف الأمريكي الداعم لليمن ووحدتهواستقراره

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

ثمن وزير الاعلام معمر الارياني، الموقف الأمريكي الداعم لليمن ووحدته وأمنه واستقراره وسلامة أراضيه.



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وأكد الارياني على عمق العلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع بين اليمن والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة والتي تستند على أسس من التعاون والتنسيق في مكافحة الإرهاب وفي مختلف المجالات.

وقال في تغريدات على حسابه في (تويتر)، " الشعب اليمني ينظر الى الموقف الأمريكي ببالغ التقدير والذي يأتي في ظل محاولة تقسيم اليمن وإدخاله في أتون صراعات وحروب أهلية وخلق بيئة مناسبة للجماعات الإرهابية "القاعدة وداعش" ومليشيا الحوثي وهو ما يمثل تهديداً واضحاً لأمن واستقرار اليمن والمنطقة وحركة التجارة الدولية" .