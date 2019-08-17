شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان ..الانتقالي يصعق الملك سلمان وولي عهده والرئيس هادي بحيلة ذكية وخطوة جريئة ويحرق اقوى ورقة بيد الشرعية ستجعلها ترفع الرأية البيضاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيطرت قوات الجزم الامني على البنك المركزي الذي يعتبر الشريان الرئيسي للحياة ومصدر تمويل للشرعية وبهذا تقطع كل تمويل عن الشرعية وتصبح بلا حولولا قوة.

تسلمت اللجنة السعودية المكلفة بتسلم المواقع العسكرية والمؤسسات الحكومية التي أحتلتها مليشيات " الإنتقالي " المدعومة إماراتياً، تسلمت اليوم، موقعين من المليشيات ، وبعد ساعات قليلة عادة تلك المليشيات الإنقلابية لإحتلالهما.

وقال مصدر عسكري لصحيفة عدن الغد ان اللجنة السعودية تسلمت من "قوات الحزام الامني" البنك المركزي اليمني لساعتين قبل أن تعود وتحتلهما مجدداً، وطرد القوة الاساسية.

واشار المصدر الى ان اللجنة تسلمت ايضا مقر اللواء الثالث حماية رئاسية لساعتين ايضا، حيث تم تسليمه لقوة من اللواء قبل ان تعاود مليشيات " الانتقالي" إحتلاله .

واوضح المصدر ان عمل اللجنة السعودية مهدد بالفشل بسبب رفض "الإنتقالي " ومن ورائه الإمارات تسليم المعسكرات والمؤسسات الحكومية التي أحتلتها مؤخراً بدعم إماراتي مباشر.