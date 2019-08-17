قوات الجيش تحبط هجمات لمليشيا الحوثي في تعز والحديدة

قوات الجيش تحبط هجمات لمليشيا الحوثيفي تعز والحديدة

السبت 17 أغسطس 2019

كتب الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني، مساء الجمعة، من إحباط هجمات لمليشيا الحوثي الانقلابية في محافظتي تعز والحديدة، في معارك تكبد فيها الانقلابيون خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.



ففي تعز، كسرت قوات اللواء 35 مدرع في الجيش اليمني، هجوما عنيفا شنته المليشيا الانقلابية على جبهة "الأحكوم" في مديرية حيفان جنوبا.

وقال مصدر عسكري، إن مليشيا الحوثي هاجمت موقع اللواء 35 بجبهة الأكبوش والكعاوش في محاولة منها للتقدم صوب التلال "الحمراء" و"الخضراء"، و"رأس النقيل"، تحت غطاء ناري مكثف.

ووفقا للمصدر، فقد تمكنت وحدات المدفعية التابعة للواء 35 مدرع، من قصف مواقع المليشيا الإرهابية الكهنوتية محققة إصابة مباشرة وألحقت بها خسائر في العتاد والأرواح.

وفي الحديدة، صدت قوات الجيش الوطني، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، هجوما لمليشيا الحوثي في مديرية "التحيتا".

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وحاولت المليشيا الحوثي التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني، في مديرية التحيتا، قبل أن يتم إفشالها وإجبارها على التراجع بعد تكبيدها قتلى وجرحى في صفوفها.

- قصف حوثي على الأسواق

وفي الحديدة أيضا، شنت مليشيا الحوثي الإرهابية، قصفا مدفعيا عشوائيا على تجمعات للمدنيين في مديرية "حيس".

وقالت مصادر محلية إن قذائف حوثية سقطت في الأسواق الشعبية بمديرية حيس وقرب منازل سكنية، وهو ما تسبب بأضرار مادية وإرهاب للسكان.

ومنذ توقيع اتفاق ستوكهولم في 18 ديسمبر الماضي، تواصل المليشيا الحوثية خرق وقف إطلاق النار بالهجوم على مواقع القوات اليمنية المشتركة ومنع مرور المساعدات الإنسانية.