الحوثيون يحولون دارا للأيتام إلى مقر لدوراتها الطائفية في الحديدة
السبت 17 أغسطس 2019
حولت ميلشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران دارا للأيتام إلى مقر لعقد دوراتها الصيفية الطائفية، بعد اقتحامه، في محافظة الحديدة غرب البلاد.
ونقل "سبتمبر نت" عن مصادر محلية قولها " إن عناصر ميلشيا الحوثي المتمردة، اقتحمت دار المعالي لإيواء الأيتام في مدينة المراوعة، وتحويله إلى مقر لعقد دوراتها الطائفية العنصرية".
وأضافت المصادر" أن عناصر الميلشيا أجبرت إدارة الدار على إخلائه وطرد عشرات الأيتام بالقوة".
وذكرت المصادر" أن الميلشيا أصبحت تسيطر على الدار، وتستخدمه لأغراض خاصة بها".
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