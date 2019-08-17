كتائب أبو العباس: حزب الإصلاح هاجمنا اليوم بالتزامن مع الحوثي

كشفت كتائب العقيد أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع أنها وقفت أمام حملة استهدافها

السبت 17 أغسطس 2019

كتب وكالات_الخليج 365

كشفت كتائب العقيد أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع، أنها وقفت أمام حملة استهدافها وشن الحرب عليها من قبل ميليشيا الحشد الشعبي التابعة لحزب الاصلاح والتي شنت هجوما مسلحا على أفراد الكتائب في منطقة البيرين والتي تعد خط إمداد رئيسي لجبهة الكدحة، واستخدمت فيه مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والمدفعية الثقيلة ما تسبب بسقوط عشرة شهداء من اللواء 35 مدرع من الكتائب والكتائب الأخرى التابعة للواء، وهو الهجوم الذي جاء بالتنسيق وبالتزامن مع هجوم آخر شنته جماعة الحوثي الانقلابية على مواقعهم في جبهة الكدحة، محملة السلطة المحلية في تعز وحزب الاصلاح مسؤولية سقوط أي موقع في يد الانقلابيين.



واعربت الكتائب في بيان تسلم "الخليج 365" نسخة منه، عن أسفها لصمت الحكومة الشرعية والسلطة المحلية عن الجرائم التي ترتكبها ميليشيا الحشد الشعبي بحق الكتائب، حيث قامت بسحب السلاح من الجبهات وتسخيرها لمهاجمة رفقاء السلاح، خاصة أن هذا الهجوم الارهابي يأتي بعد أشهر قليلة من عملية التهجير القسري بحق أفراد الكتائب وأسرهم من المدينة القديمة إلى منطقة الكدحة تحت مبررات واهية تتمثل باتهام الكتائب بالخروج عن القانون والذي تفصله ميليشيا الحشد الشعبي بما يتوافق مع أهوائها وأجندتها وهي تنفذ مخططها في السيطرة والاستحواذ على تعز واقصاء الأطراف الأخرى.

وأضافت كتائب العقيد أبي العباس التابعة للواء 35 مدرع، أنها تتعرض لحملة إبادة ممنهجة واستهداف وفقا للهوية تمارسه ميليشيا الحشد الشعبي بحق أفرادها، مطالبة السلطة المحلية والحكومة الشرعية والتحالف العربي والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية بتوفير الحماية اللازمة لأفرادها واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق قيادات ميليشيا الحشد الشعبي وقيادات حزب الاصلاح باعتبارها المسؤولة المباشرة عن هذه الجرائم بحق الانسانية والتي يمارسها الحشد الشعبي بحقنا، كما نناشد أبناء تعز إدانة هذه الجرائم والمسؤولين عنها، والتمسك بالمشروع الوطني في مواجهة ميليشيا الانقلاب وحلفائها.