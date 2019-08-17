شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو.. (الانتقالي الجنوبي) يعلن دعمه لقوات (طارق صالح) ويحدد موقفه من تواجد أبناء المحافظات الشمالية في «عدن» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدرت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، امس الخميس، بياناً سياساً هاماً مكون من 47 نقطة شمل برنامجه وتوجهه لادارة المصالح العامة والخاصة في المحافظات الجنوبية خلال المرحلة القادمة.

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وقال المجلس في البيان بأنه سيواصل محاربة التمدد الحوثي تحت قيادة التحالف العربي التي تقوده السعودية في اليمن.

واعلن الانتقالي دعمه ومساندته للمقاومة الوطنية الشمالية "التي يتزعمها طارق صالح في الساحل الغربي" ضد مليشيات الحوثي والتمدد الإيراني مع رفضه القاطع لأي تواجد عسكري شمالي على ارض الجنوب؛ فمكانها الطبيعي هو بمواجهة الغزو الحوثي حسب قوله.

واشار المجلس الانتقالي بأنه سيعمل على تأمين حرية العمل والتنقل لابناء المحافظات الشمالية في عدن وكافة المحافظات الجنوبية، مع ضرورة التزامهم بحمل وثائق ثبوتية واستكمال الإجراءات الأمنية اللازمة، بهدف حمايتهم وحفظ الأمن العام.

وتأتي هذه الخطوة من المجلس الانتقالي المطالب باستقلال الجنوب، بعد أيام من سيطرته الكاملة على مدينة عدن، العاصمة المؤقتة جنوبي اليمن، مقر الحكومة اليمنية؛ فيما اعتبرتها الحكومة اليمنية "انقلابا".

وعقب استيلاء قوات المجلس الانتقالي على عدن، دعت السعودية التي تقود الحملة العسكرية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، المسؤولين الجنوبيين والحكومة اليمنية إلى حضور مفاوضات في الرياض لحل النزاع عبر الحوار.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية، طالبت الحكومة بالانسحاب الكامل لقوات المجلس الانتقالي من القواعد العسكرية التي استولت عليها قبل بدء المحادثات في الرياض.