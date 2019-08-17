شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة شباب بلا حدود تقيم يوما فنيا مفتوحا لتعزير التعايش والسلام المجتمعي في الشمايتين بتعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاصم الخضمي / تعز



اقامت منظمة شباب بلا حدود للتنمية امس الخميس اليوم الفني المفتوح لتعزيز التعايش والسلام المجتمعي بمنتزه السكون بمديرية الشمايتين بمحافظة تعز ( جنوب غرب اليمن )

وتنوعت فقرات اليوم الفني ما بين المقطوعات الغنائية والانشادية والشعرية والمواويل التراثية

والرقص الاجنبي ورقصات الزهرات والجوائز والالعاب وفقرة الفنون القتالية والعديد الفقرات الاخرى



واشتمل كذلك على ركنا خاصا بالاطفال لممارسة هواية الرسم وتم توفير لهم ادوات الرسم وكذلك الرسم على وجوههم وركن خاصا بالتصوير إلى جانب ركن خاص بمنتوجات النساء

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ويأتي اليوم الفني المفتوح ضمن مشروع تعز "الحان الحياة " لتعزيز التعايش والسلام المجتمعي من خلال الفنون بأربع مديريات في المحافظة هي القاهرة والمظفر وصالة والشمايتين وقد نفذ اليوم الفني بتلك المديريات



في السياق نفسه قال رئيس منظمة شباب بلاحدود ماجد الخليدي ان المشروع يقام بالشراكة مع الوكالة الالمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي ويهدف الى تعزيز التعايش والتماسك والأمن الاجتماعي من خلال الفنون ومن خلال اشراك شباب من فئات مجتمعية مختلفة من مهمشين ومعاقين واعلاميين وطلاب جامعات ونساء ومدرسين، وأنه تم تدريب 24 على التوعية والحشد.



وشباب بلا حدود منظمة مجتمع مدني تأسست عام 2013 م وتعمل في نطاق الجمهورية بهدف بناء قدرات الشباب من الجنسين وتمكينهم من لعب دور فاعل في كل مجالات الحياة ونفذت العديد من الانشطة في تعز ومحافظات أخرى