شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. مليشيات " الإنتقالي " تحرق منزل مواطن شمالي في عدن.. ومواطنون ينقذون سكان المنزل من موت محقق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت عناصر تابعة لمليشيات " الإنتقالي " اليوم بإحراق منزل إحد المواطنين من أبناء المحافظات الشمالية، في مديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن. Advertisements

وقال شهود عيان في تصريح صحفي رصده " المنارة نت " أن عناصر مسلحة من مليشيات ما يسمى المجلس الإنتقالي، كانت تستقل طقم عسكري ، أقدمت على إحراق منزل مواطن شمالي في كريتر بصب كمية من المواد المشتعلة في أطرافه ثم رميها بالنار، مما أدى إلى اشتعال الحريق وتصاعده إلى الدور الثاني من المنزل ، وإصابة ساكنيه بإغماءات وحروق في أجسادهم.

وأضاف شهود العيان بأن المواطنين المجاورين للمنزل قاموا بإنقاذ السكان القاطنين بداخله، من موت محقق جراء كثافة النار المشتعلة والأدخنة المتصاعدة. مشيرين إلى أن طفلين وإمراة من سكان المنزل تعرضوا لإختناق وتم اسعافهم إلى إحدى مستشفيات عدن ، فيما تعرض بقية أفراد الأسرة وهم رجل وفتاتان تعرضون لحروق بسيطة في أطرافهم.

وأوضحوا بأن مليشيات "الإنتقالي " قامت عقب الحادثة الإجرامية التي أرتكبتها عناصرها، بمنع وصول سيارات الاطفاء إلى المكان الذي يقع فيه المنزل بكريتر..

وأكدوا بأن الحريق ظل مشتعلا لنحو أربع ساعات حتى التهم كل محتويات المنزل دون ان يتمكن الأهالي من إخماد الحريق نتيحة لعدم توفير الأمكانيات اللازمة لذلك..

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. مليشيات " الإنتقالي " تحرق منزل مواطن شمالي في عدن.. ومواطنون ينقذون سكان المنزل من موت محقق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.