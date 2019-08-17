عطية يحضر الحفل التكريمي لرؤوساء البعثات الإسلامية في جدة

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حضر وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الدكتور أحمد عطية مساء الخميس
السبت 17 أغسطس 2019
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الخليج 365 - متابعات
حضر وزير الأوقاف والإرشاد رئيس مكتب شؤون حجاج اليمن الدكتور أحمد عطية مساء الخميس الحفل التكريمي لرؤوساء مكاتب شؤون الحجاج لعام ١٤٤٠ الذي أقامته وزارة الحج والعمرة السعودية في مدينة جدة.
وفي تصريح صحفي أشاد وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور محمد صالح بنتن بالجهود التي يقوم بها وزير الأوقاف في تلمس الحجاج اليمنيين ومرافقتهم في المنفذ والمخيمات والذي كان له دور كبير في التخفيف على الحجاج.
بدوره ثمن وزير الأوقاف الجهود التي تقوم بها وزارة الحج والعمرة السعودية من خدمات، والتعاون المثمر مع الوزارة في مختلف المجالات بما يسهل على الحاج أداء مناسكه بيسر وسهوله.
وأشار الوزير إلى أن هذا العام قد شهد تحديثات مهمة في الخدمات والترتيبات التي أدت إلى نجاح حج هذا الموسم بكل المقاييس.
وقال الوزير: إننا سنظل مع حجاجنا حتى يخرجوا جميعاً من المملكة إلى أرض الوطن بسلامة الله ورعايته.
وأضاف إن نجاح الحج هذا العام يأتي نتيجة الإعداد المبكر، والتي كانت باشراف مبكر من فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء
حضر حفل التكريم وكيلا الوزارة مختار الرباش وطارق القرشي، وعدد من أعضاء البعثة.
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