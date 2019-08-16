شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن وردنا الآن ..الاطاحة بمسؤول كبير في الشرعية قام بهذا العمل الفاضح..( وثيقة ) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - اصدر وزير الاعلام اليمني معمر الإرياني قرارا بإيقاف وكيل الوزارة أيمن محمد ناصر عن العمل وإحالته للتحقيق.

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وبحسب المذكرة فإن قرار إيقاف ناصر عن العمل، جاء بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبها المذكور والمتمثلة بحسب المذكرة في التمرد على الشرعية ودعم الإنقلاب على الدولة ومحاولة تسخير وسائل الإعلام الرسمية لخدمة المليشيات المسلحة الخارجة عن النظام والقانون.

و نص قرار وزير الإعلام على إيقاف وكيل الوزارة أيمن ناصر عن العمل واحالته للتحقيق.

كما نص القرار على إلغاء كل ما صدر عن الوكيل ناصر، واعتباره عملا معدوما لا اثر له قانونيا باعتباره صادر من شخص غير ذي صفه.

وكان رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك وجه أمس الخميس وزراء الحكومة، ومحافظي المحافظات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات، بالالتزام بالمرجعيات الدستورية والقانونية، في تسيير المهام المنوطة بهم.

وقال رئيس الوزراء معين عبدالملك، وزراء الحكومة، ومحافظي المحافظات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات، في رسالة رسمية حصل "الموقع بوست" على نسخة منها إن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود، في التعامل مع مختلف التحديات القائمة أمام انتظام سير مهام الأجهزة المركزية والمحلية، والخاضعة لإشرافكم، وضمان التأكد من الالتزام التام في إدارتها من قبل المُعينين بصورة قانونية لشغل مختلف الوظائف فيها، ووفقاً للمرجعيات القانونية في تسيير مهامها دون تجاوز".

وأكد رئيس الوزراء، على ضرورة الالتزام بما تم الإشارة إليه، وعدم السماح بالتعامل مع أي تعليمات صادرة من كيانات، أو جهات غير مخولة قانوناً لتنفيذ أي مهام، أو إحداث تعيينات أو تكليفات في الهيكل الوظيفي لمختلف أجهزة الدولة سواءاً بالوزارات، أو المحافظات، أو المؤسسات؛ والهيئات.

وأشار معين عبدالملك، إلى أنه وفي حال حدوث أي تجاوزات مما سبق، فإن وزراء الحكومة، ومحافظي المحافظات، ورؤساء الهيئات والمؤسسات، يتحملون كامل المسؤولية كلاً في نطاق اختصاصه وإدارته؛ مؤكداً أنه لن يُعتد بأي إجراء مخالف للقوانين المنظمة لإدارة شؤون الوظيفة العامة.