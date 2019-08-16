شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : الأخوان يحشدون قوات ضخمة إلى جنوب تعز لتفجير حرب شاملة "تفاصيل التصعيد الخطير" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبدالله التهامي - قالت مصادر عسكرية مطلعة، مساء اليوم الجمعة، إن حزب الإصلاح، الفرع المحلي لتنظيم الإخوان المسلمين في اليمن، يحشد قوة كبيرة من مدينة تعز إلى منطقة "البيرين" في ريف المحافظة لتفجير حرب جديدة.
وأفادت المصادر أن تنظيم "الإخوان" حشد جزءاً كبيراً من قواته في تعز إلى "البيرين"، في مؤشر على اعتزام الجماعة تفجير الوضع عسكرياً في الحجرية.
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وأكدت أن مجاميع كبيرة من "ميليشيا الحشد" التابعة للإصلاح، وصلت خلال الساعات الماضية إلى المنطقة، على متن عشرات الأطقم القتالية، في وقت يستمر حشد المسلحين، وفقاً للمصادر.
وفي وقت سابق من يوم الجمعة، سيطرت قوات اللواء 35 مدرع، بشكل كامل، على منطقة البيرين جنوب تعز، بعد مواجهات فرضتها مليشيا الحشد الإخواني بعدما هاجمت نقاط اللواء 35 مدرع في مداخل مدينة التربة وفي منطقة البيرين التابعة لمديرية المعافر.
ووفقاً لمصادر ميدانية ومحلية، تمكنت كتائب أبو العباس وقوات اللواء 35 مدرع، من فرض سيطرة كاملة على نقطة ومنطقة البيرين وكسرت ميليشيا الحشد.
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