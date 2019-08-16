شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : قوات اللواء 35 مدرع تفرض سيطرة كاملة على نقطة ومنطقة البيرين جنوب تعز بقيادة المخلافي بعد مواجهات شرسة مع مليشيا الاصلاح والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - سيطرت قوات اللواء 35 مدرع، بشكل كامل، على منطقة البيرين جنوب تعز، اليوم الجمعة، بعد مواجهات فرضتها مليشيا الحشد الإخواني وقوات ألوية تابعة للإصلاح كانت فجرت المواجهات ضد نقاط اللواء 35 مدرع في مداخل مدينة التربة وفي منطقة البيرين التابعة لمديرية المعافر.

ووفقا لمصادر ميدانية ومحلية، تمكنت كتائب أبو العباس بقيادة مأمون المخلافي نائب قائد الكتائب، وقوات اللواء 35 مدرع، من فرض سيطرة كاملة على نقطة ومنطقة البيرين وكسرت قوات الحشد الإصلاحي.

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وكان مدير أمن تعز العميد منصور الأكحلي قام بقيادة حملة أمنية مسنودين من مليشيات الحشد الإخوانية بالسيطرة على إدارة شرطة الشمايتين، ومحاولة فرض العميد عبدالكريم العلياني مديراً للأمن بقوة السلاح.

وتسببت حملة الأكحلي باندلاع مواجهات عنيفة بين قوات أمنية رافضة للقرار ومليشيات الإخوان، وتوسعت المعركة إثر الهجوم المزدوج للمليشيات الإخوانية على نقاط اللواء 35 مدرع في مداخل مدينة التربة ونقاط اللواء في منطقة البيرين التابعة لمديرية المعافر.

وأسفرت المعارك والهجمات، ليل أمس الخميس، عن مقتل القيادي الميداني في اللواء 35 مدرع فاروق الجعفري وإصابة آخرين من أفراد اللواء، كما قتل ثلاثة وأصيب خمسة آخرون من عناصر مليشيات الحشد الإخوانية.

وأصدر المحافظ نبيل شمسان توجيهاته للوكيل الأول بإلغاء قرار التكليف الذي أصدره مدير الأمن بإدارة شرطة الشمايتين، ووجه باستمرار عمل العقيد عبدالكريم السامعي في عمله، وقال إنه وجه العميد الأكحلي بسحب قواته من التربة، والعودة إلى تعز.