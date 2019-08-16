بن بريك يستقبل وفد شباب حريضة المشارك في مليونية النصر في عدن

استقبل رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك في مكتبه وفد شباب حريضة المشارك في مليونية النصر

الجمعة 16 أغسطس 2019

كتب الخليج 365 - عدن

استقبل رئيس الجمعية الوطنية اللواء أحمد سعيد بن بريك في مكتبه وفد شباب حريضة المشارك في مليونية النصر بالعاصمة عدن بقيادة عضو المجلس الانتقالي بمحافظة حضرموت جمعان بن جسار المري .

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وقد رحب اللواء بن بريك بوفد شباب حريضة شاكرا لهم مشاركتهم المشرفة في مليونية النصر ومشاركة جميع ابناء حضرموت اللذين ظهروا بمظهر مشرف أمام الجميع بما يؤكد أن حضرموت هي الجنوب والجنوب هو حضرموت .

ثم تطرق رئيس الجمعية الوطنية الجنوبية الى شرح كافي للمرحلة الحالية وما تحقق من انتصارات على الساحة الجنوبية؛ مؤكدا انه سوف يتم تحرير وادي حضرموت ان شاء الله في القريب العاجل .

ثم القيت كلمة تهنئة لقيادتنا السياسية ممثلة بالقائد الاعلى عيدروس قاسم الزبيدي وكافة قيادات المجلس الاعلى وكافه الشعب الجنوبي العظيم بالانتصارات التي تحققت وبنجاح مليونيى النصر التي أتت تأييدا للمجلس الانتقالي والخطوات التي قام بها نحو الهدف المنشود وهو التحرير والاستقلال .