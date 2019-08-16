أطلق اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي الجمعة 16 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 - عدن أطلق اللواء “أحمد سعيد بن بريك” رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، تحذيرات لمن اسماهم بالاصوات الناعقة.

وقال بن بريك بأن لديهم كثير من الاوراق التي سيستخدموها وستكون مؤلمة . وقال بن بريك في تغريدة على تويتر : "‏إلى كل من يصرخ ويردد مع الأصوات الناعقة نقول لهم فاليخرسوا قبل ان ننشر غسيلهم .. لدينا ما يكفي من الأوراق القوية سنستخدمها عند الضرورة وستكون مؤلمة لهم".

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كانت هذه تفاصيل خبر قيادي في الإنتقالي: لدينا الكثير من الاوراق وستكون مؤلمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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