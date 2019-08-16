بلادنا تشارك في الدورة الثانية للملتقى العربي الصيني الصحي في بكين

برئاسة وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، يشارك وفد من وزارة الصحة يمثل بلادنا في الدورة الثانية للملتقى العربي - الصيني بمجال الصحة التي بدأت أعمالها، اليوم، في بكين ، وتستمر خلال الفترة من 16 حتى 18 أغسطس الجاري. وأكد باعوم، على متانة العلاقات بين اليمن والصين، وأشاد بدعم الصين لليمن في القطاع الصحي ، وكذا خلال الأزمة الحالية التي تعيشها بلادنا جرّاء حرب ميليشيا الحوثي الانقلابية منذ العام 2015م .. متمنياً إسهام مشروع الحزام والطريق في تعزيز وتنمية العلاقات بين البلدين الصديقين، خاصة وأن اليمن تتمتع بموقع جغرافي متميز ولديها موانئ هامة ستسهم في إنجاح ذلك المشروع العملاق. وعلى صعيد متصل، بحث الدكتور باعوم، مع نظيره الصيني ما شياو وي، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في القطاع الصحي. واعرب عن أمله باستمرار الدعم الصيني بمجالات الأدوية والمستلزمات والتجهيزات الطبية، وكذا تأهيل الكوادر الصحية بمختلف المستويات والتخصصات. من جانبه أكد وزير الصحة الصيني، استمرار تقديم بلاده المساعدات الطبية العاجلة لليمن في الظرف الراهن .. لافتاً إلى عودة كافة البعثات الطبية للعمل في اليمن عند استقرار الأوضاع. حضر اللقاء القائم بأعمال سفارة اليمن في بكين السفير أحمد جابر.



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