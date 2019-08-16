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تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم في حضرموت

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اليمن العربي - المكلا 0 تبليغ

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ينشر الخليج 365 آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت

الجمعة 16 أغسطس 2019

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تعرف على أسعار بيع وشراء العملات لمساء اليوم في حضرموت

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الخليج 365 - المكلا

ينشر "الخليج 365" آخر تحديث لأسعار بيع وشراء العملات في حضرموت، لمساء هذا اليوم الجمعة وهي كالتالي:

اسعار الشراء

السعودي    :    155.5

الدولار      :   590

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الإماراتي   :    156.5

أسعار البيع :

السعودي   :     156.5

الدولار      :    600

  الإماراتي  :    157.5

* وللعلم أن الأسعار غير ثابتة وقابلة للتغيير في أي لحظة، وتختلف من شركة لأخرى.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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