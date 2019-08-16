التحالف العربي يعلن إسقاط طائرة مسيرة لميلشيا الحوثي في عمران

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الجمعة، اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة للحوثيين أطلقت من محافظة عمران في اليمن.



واعتبر التحالف أن "استمرار إطلاق الميليشيات الحوثية طائرات مسيرة يعكس خسائرها وواقعها على الأرض". بحسب ما أفادت قناة "العربية".

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