شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كبير للريال اليمني.. تعرف على سعر العملات الأجنبية في عدن وصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديثات لاسعار صرف العملات الاجنبية أمام الريال اليمني في صنعاء وعدن مساء اليوم الجمعة 16 أغسطس 2019م.



أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: 582 : 591

الريال السعودي : 154 : 155







أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي: 583 : 592

الريال السعودي : 155 : 156

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