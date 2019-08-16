شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الكويت تحذر الشرعية اليمنية من انقلاب ثالث قد يحصل خلال الايام القادمة في هذه المحافظة "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المفكر الكويتي عبد الله النفيسي من تبعات الانقلاب الذي جرى في مدينة عدن اليمنية، وتكرار السيناريو عينه في مدينة تعز التي تسيطر عليها قوات الشرعية التابعة للحكومة.

وقال النفيسي في تغريدة على حسابه بتويتر: " بعد عدن الدور القادم على تعز"، وأضاف: " هولاكو قادم في تعز أفسحوا له الطريق".

وكانت قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات نفذت انقلابا على الحكومة المعترف بها دوليا في الأيام الثلاثة الماضية، في مدينة عدن، جنوب اليمن.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية احمد الميسري الذي قاد المواجهات مع قوات الانتقالي المدعومين من أبوظبي في عدن، قد اتهم الإماراتيين بالمشاركة المباشرة في الانقلاب على السلطة الشرعية من خلال "400 عربة إماراتية شاركت في الهجوم على المعسكرات الحكومية" كما أنه انتقد الموقف السعودي وصمت السعودية إزاء ما وصفه بـ"ذبح الشرعية من الوريد إلى الوريد".