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شكرا لقرائتكم خبر عن وردنا الان : رئيس دولة عربية يذهل العالم اثناء ادائه فريضة الحج ورفض كل العروض المقدمة من السعوديه .. شاهد اين وكيف نام !؟ (صور) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرئيس جمهورية ساحل العاج اثناء أدائه لفريضة الحج المبارك .
وفي الصورة يظهر رئيس جمهورية العاج «الحسن اوتارا» وهو مستلقي في جبل عرفه بين جموع الحجاج .
ورفض الرئيس اوتارا الامتيازات التي يقدمها البروتوكول السعودي لحجاج بيت الله الحرام من ملوك ورؤساء العالم ، وفضل ان يحج من ماله الخاص بحسب ما تناقلته وسائل الاعلام .
وتداول الناشطون مقولة منسوبة للرئيس الحسن اوتارا تقول : "في حضرة الخالق ملك الملوك تتضاءل كل المخلوقات والملوك ، ان الله طيبا لا يقبل إلا طيبا ".
موقع «"الخليج 365"» بعد بحثه عن الصورة المتداولة للرئيس اوتارا ، اتضح انها من العام الماضي ، وليست من هذا العام .
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