شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك 4 مناطق عسكرية وبدء الزحف .. وقائد عسكري يوجه دعوة طارئة ستغير الموازين على الأرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه مسؤول عسكري، اليوم الجمعة 16 اغسطس/آب، دعوة لأربع مناطق عسكرية للتحرك والزحف على مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية. وفي تدوينة على ”فيسبوك“ قال الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية السادسة عبدالله الأشرف ”‏ندعوا ابطال المناطق العسكرية الثالثة، السادسة، السابعة، الخامسة، الى التحرك الجاد، وتغيير الروتين المملّ، والزحف على مناطق سيطرة الميليشيات بعزيمة ومصداقية“ وأضاف ناطق العسكرية السادسة التي يقودها اللواء هاشم بن عبدالله الأحمر: ”لنسابق الزمن لإعادة جسور الثقة“ مؤكدا ان ”ماهو ممكن اليوم قد لا يكون ممكن غدا،ً واليمن أمانة في أعناقنا جميعاً والنصر الكبير ينتظرنا“. وتتوزع المناطق العسكرية الثالثة والسادسة والسابعة والخامسة بين محافظات الجوف ومأرب وصنعاء (نهم) وحجة وصعدة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تحرك 4 مناطق عسكرية وبدء الزحف .. وقائد عسكري يوجه دعوة طارئة ستغير الموازين على الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.