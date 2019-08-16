شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان اليمني يعلن طرد الإمارات من اليمن ويحمل السعودية مسؤولية انقلاب عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الفنانة ‘‘ريم عبدالله’’ بطلة مسلسل العاصوف تشعل مواقع التواصل بـ‘‘فيديو’’ جديد ومثير للغاية.. شاهد ماذا فعلت أخيراً.. ”أنصارالله” بصنعاء يعلنون القبض على قاتل شقيق عبدالملك الحوثي.. ويكشفون عن ”اسمه”.. لن تصدق من يكون؟

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