اخبار الخليج / اخبار اليمن

النفيسي يحذر الشرعية اليمنية من انقلاب ثالث قد يحصل خلال الأيام القليلة القادمة في هذه المحافظة...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن النفيسي يحذر الشرعية اليمنية من انقلاب ثالث قد يحصل خلال الأيام القليلة القادمة في هذه المحافظة... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر المفكر الكويتي عبد الله النفيسي من تبعات الانقلاب الذي جرى في مدينة عدن اليمنية، وتكرار السيناريو عينه في مدينة تعز التي تسيطر عليها قوات الشرعية التابعة للحكومة.

وقال النفيسي في تغريدة على حسابه بتويتر: " بعد عدن الدور القادم على تعز"، وأضاف: " هولاكو قادم في تعز أفسحوا له الطريق".

قد يهمك ايضاً:

- وردنا الآن : المجلس الانتقالي في عدن يتقدم قبل قليل باعتذار رسمي لقائد اللواء الرابع حماية رئاسية العميد ”مهران القباطي”..!
 

 

- عاجل : النفيسي يحذر الشرعية اليمنية من انقلاب ثالث قد يحصل خلال الأيام القليلة القادمة في هذه المحافظة (تفاصيل)


 

عاجل : البرلمان اليمني يعلن طرد الإمارات من اليمن ويحمل مسؤولية انقلاب عدن

 

بطل عدن ورجلها القوي يعلن الانتفاضة العسكرية ضد المجلس الانتقالي ويصدر البيان رقم (1)..تفاصيل طارئة

 

 

عاجل : انقلاب عسكري على الشرعية في تعز ومليشيات الإمارات تسيطر وتقتحم المقار الحكومية.. وهذا ما يحدث الآن

Advertisements

 

 

أول مكون جنوبي قوي يفاجئ الجميع ويعلن رسمياً الوقوف ضد الانقلاب في عدن ويبدأ بأول تحرك لإسقاطه(تفاصيل طارئة)

 

 

حمد بن جاسم يوجه رسالة ‘‘مشفرة’’ إلى السعودية بشأن اليمن.. شاهد ما ورد فيها


 

عاجل : قوات المجلس الانتقالي تنسحب من عدن .. ومصدر حكومي يكشف هوية الجهة البديلة وعلاقتها بالحوثيين

 

نبات سحري يعالج الصداع و يقوي الذاكرة.. وفوائد للشباب والبنات لا تخطر على بال ”تعرف عليه”

 

 

وكانت قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات نفذت انقلابا على الحكومة المعترف بها دوليا في الأيام الثلاثة الماضية، في مدينة عدن، جنوب اليمن.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الداخلية احمد الميسري الذي قاد المواجهات مع قوات الانتقالي المدعومين من أبوظبي في عدن، قد اتهم الإماراتيين بالمشاركة المباشرة في الانقلاب على السلطة الشرعية من خلال "400 عربة إماراتية شاركت في الهجوم على المعسكرات الحكومية" كما أنه انتقد الموقف السعودي وصمت السعودية إزاء ما وصفه بـ"ذبح الشرعية من الوريد إلى الوريد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النفيسي يحذر الشرعية اليمنية من انقلاب ثالث قد يحصل خلال الأيام القليلة القادمة في هذه المحافظة... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بويمن الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا