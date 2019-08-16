شكرا لقرائتكم خبر عن «البيض» يفاجئ المجلس الانتقالي بمقترح «فنتازي» للشراكة في حكومة وحدة وطنية ويحدد الشريك المثير... والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر نجل الرئيس الجنوبي علي سالم البيض، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، من القبول بحقائب وزارية ضمن الحكومة الشرعية.

وقال هاني البيض في تغريدة على تويتر، : “انه من الوقاحة أن يعرض على الجنوبيون حقائب وزارية اليوم، وهم ينشدون دولة ووطن وهوية ولايبحثون عن منصب او وزارة”.

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وأضاف البيض في تغريدته :من الوقاحة اليوم ان يعرض على الجنوبيون ائتلاف حكومي وحقائب وزارية ومن العيب القبول بها ونحذر .

وأضاف البيض: “هنا شعب وقيادة مفوضة ينشدون وطن وهوية وقيام دولتهم وهم على ارضهم”.

واختتم البيض تغريدته بالنصح بتشكيل حكومة مناصفة بين الانتقالي الجنوبي وميليشيا الحوثي قائلاً: “انصح ان تشكل حكومة وحدة يمنية مناصفة بينكم وبين جماعة أنصار الله..كل محاولات الالتفاف مفضوحة ومرفوضة!”.