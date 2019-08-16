شكرا لقرائتكم خبر عن بطل عدن ورجلها القوي يعلن الانتفاضة العسكرية ضد المجلس الانتقالي ويصدر البيان رقم (1)..تفاصيل طارئة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أطلقت مقاومة عدن،، أول تحرك لوقف مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“ عند حدها.

وأعلن القيادي في مقاومة عدن ايمن عسكر، أول بيان منذ انقلاب مليشيا الانتقالي وسيطرتها على عدن، وحذر فيه تلك المليشيات التي تقوم باعمال مداهمات ونهب وسلب.

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- بطل عدن ورجلها القوي يعلن الانتفاضة العسكرية ضد المجلس الانتقالي ويصدر البيان رقم (1)..تفاصيل طارئة

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وأكد ”عسكر“ استعداده للتصدي لمليشيا الانقلاب التي تقوم بمداهمة منازل قيادات المقاومة الجنوبية في عدن وانتهاك حرمات المنازل.

وقال البيان ”أننا بجميع قواعدنا العسكرية، والقيادية لدى المقاومة الجنوبية في عدن نحذركم بأن توقفوا هذه المهزلة وأن تحترموا حرمات المنازل قبل فوات الأوان“.

وأضاف مخاطبا قيادات الانقلاب في عدن ”نحذركم بوقف تلك العنجهيات بمداهمات منازل قيادات المقاومة الجنوبية، فنحن لن نصمت حيال هذه المهزلة وانتهاك حرمات منازل قيادات المقاومة الجنوبية“.

وقال البيان مخاطبا المدعو ”عيدروس الزبيدي“: ”القائد الذي لم يستطيع ان يضبط أفراده من اعمال البلطجه فليخلي سبيله منهم ويتركهم لنا ونحن نستطيع ان نضبطهم ونربيهم، لان ما يحصل، اليوم، لن يسكت عنه“، مختتما بيانه بالقول ”اللهم إني بلغت اللهم فاشهد“.