مصرع 6 من عناصر مليشيا الحوثي بمواجهات مع الجيش شمال الجوف

لقي 6 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرين خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني الجمعة 16 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 - الجوف لقي 6 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم وأصيب آخرين خلال مواجهات مع قوات الجيش الوطني في جبهة صبرين بمديرية خب والشعف بمحافظة الجوف شمال البلاد.

Advertisements وذكر مصدر عسكري أن اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش من جهة ومليشيا الحوثي من جهة أخرى بجبهة صبرين مديرية خب والشعف شمال محافظة الجوف. وبينت المصادر، أن المليشيات الحوثية شنت هجوما فاشلا على مواقع القوات الحكومية، وتكبدت خلاله خسائر كبيره في العتاد والأرواح. وأشارت إلى أن سقوط أكثر من ست جثث للمليشيات الحوثية لازالت جثثهم مرمية على الأرض. الجدير بالذكر، أن جبهات مديرية خب والشعف تشهد مواجهات مستعرة في أكثر من موقع.

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