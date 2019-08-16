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مليشيا الحوثي تحاصر منزل ناشط في تعز وتختطف والده

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اليمن العربي - تعز 0 تبليغ

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أقدم مسلحون حوثيون اليوم الجمعة على محاصرة منزل الناشط صدام الحريبي ف

الجمعة 16 أغسطس 2019

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مليشيا الحوثي تحاصر منزل ناشط في تعز وتختطف والده

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الخليج 365 - تعز

أقدم مسلحون حوثيون اليوم الجمعة على محاصرة منزل الناشط صدام الحريبي في مدينة الراهدة جنوب محافظة تعز.

وقال شهود عيان إن مسلحين حوثيين على متن 3 سيارات مختلفة حاصروا في وقت متأخر من الليل منزل الناشط الحريبي بالرغم من مرضه الشديد، وقاموا باقتحام المنزل وترويع النساء والأطفال واختطاف والده.

وأكد الشهود أن الحوثيين ما زالوا يحاصرون المنزل ويراقبونه من حين لآخر دون مراعاة لحرمة المنازل وساكنيها من المرضى والنساء والأطفال، وبدون أي تهمة تم توجيهها إلى الناشط الحريبي بحسب الشهود.

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