- 1/2
- 2/2
أقدم مسلحون حوثيون اليوم الجمعة على محاصرة منزل الناشط صدام الحريبي ف
الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365 - تعز
أقدم مسلحون حوثيون اليوم الجمعة على محاصرة منزل الناشط صدام الحريبي في مدينة الراهدة جنوب محافظة تعز.
وقال شهود عيان إن مسلحين حوثيين على متن 3 سيارات مختلفة حاصروا في وقت متأخر من الليل منزل الناشط الحريبي بالرغم من مرضه الشديد، وقاموا باقتحام المنزل وترويع النساء والأطفال واختطاف والده.
وأكد الشهود أن الحوثيين ما زالوا يحاصرون المنزل ويراقبونه من حين لآخر دون مراعاة لحرمة المنازل وساكنيها من المرضى والنساء والأطفال، وبدون أي تهمة تم توجيهها إلى الناشط الحريبي بحسب الشهود.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تحاصر منزل ناشط في تعز وتختطف والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.