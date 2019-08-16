شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن ورد الآن : تمرد جديد في عدن والانتقالي ينقلب ويتحدى السعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - يواصل ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي ، تمرده وانقلابه على الدولة وتحدي السعودية والتحالف، معلنا رفضه الانسحاب من أى مواقع سيطرت مليشياته عليها في عدن (جنوبي اليمن).

ونفى مسؤول في ما يعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي، ما نشرته وسائل إعلام عن انسحاب قوات المجلس من مواقع سيطرت عليها مؤخرا في العاصمة المؤقتة عدن.

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وقال منصور صالح نائب رئيس الدائرة الاعلامية في المجلس في تصريحات صحفية إن المجلس لم يبلغ بزيارة وفد سعودي الى عدن، مشيرا الى أن الأوضاع في المدينة كما هي عليه.

وأضاف منصور: "الحديث عن انسحاب أو تسليم غير صحيح، سيسلم من لمن؟، فالقوات الجنوبية استعادت مؤسساتها، والحديث عن الانسحاب منها وتسليمها للشماليين حديث فيه فذلكة" حدّ وصفه.

وتابع: لن ننسحب من أي مواقع سيطرنا عليها بعدن والحديث عن انسحابنا غير صحيح.

وكانت وسائل إعلام سعودية قالت الخميس، إن لجنة عسكرية سعودية وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن للإشراف على انسحاب قوات المجلس الانتقالي من المواقع التي سيطرت عليها مطلع الأسبوع الجاري.



وأضافت المصارد الإعلامية أن اللجنة بدأت بالإشراف على انسحاب قوات الإنتقالي وتسليم المواقع لقوات الحماية الرئاسية التابعة للحكومة الشرعية، وأنه قد تم الإنسحاب من القصر الرئاسي في معاشيق وتسليمه للواء الأول حماية رئاسية الذي كان مكلفاً بحمايته قبل أن يتعرض لهجوم مليشيات الانتقالي .

وقبل ذلك كان التحالف العربي اصدر بيانا دعا فيه مليشيات الانتقالي للانسحاب من المواقع التي سيطروا عليها في عدن متوعدا باستخدام القوة اذا لم يتم الالتزام بتوجيهاته.

وحتى اليوم الجمعة لم ينفذ الانتقالي ما جاء في بيان التحالف ولم ينسحب من اي موقع.