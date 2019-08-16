شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن انهيار جنوني للريال اليمني أمام الريال السعودي والدولار مساء اليوم الجمعة..(الصرف الآن) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة *في صنعاء أخبار قد تهمك: Advertisements السعودي شراء 153 بيع 154 الدولار شراء 587 بيع 591 *في عدن السعودي شراء 155 بيع 156 الدولار شراء 590 بيع 593 * الارقام غير ثابتة وتتغير

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