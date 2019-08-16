مراسلنا.. انفجار عبوة ناسفة حوثية بطقم عسكري للجيش شرق البيضاء

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تعرضت مركبة عسكرية تابعة لقوات الجيش الوطني لانفجار عبوة ناسفة
الجمعة 16 أغسطس 2019
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الخليج 365 - خاص
تعرضت مركبة عسكرية تابعة لقوات الجيش الوطني، لانفجار عبوة ناسفة، مساء اليوم الجمعة، بعد ان زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية في احدى الطرق بمديرية الملاجم شرق محافظة البيضاء.
وقال مراسل "الخليج 365" ان عبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي الانقلابية، انفجرت مساء اليوم بطقم تابع للواء 26 مشاة يقوده نايف سيف بحيبح، في جبهة فضحة شرق الملاجم.
وأكد المراسل ان العبوة أسفرت جروح طفيفة مختلفة بعدد من الافراد كما اسفرت عن تضرر الطقم.
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