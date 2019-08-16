مبعوث الأمم المتحدة وزعيم جوبالاند الصومالي يناقشان الأزمة السياسية في الولاية

استقبل أحمد محمد إسلام مدوبي رئيس ولاية الجبالاند وفدا من المجتمع الدولي برئاسة الممثل الخاص للأمم المتحدة

الجمعة 16 أغسطس 2019

كتب الخليج 365- حسن محمد أويس

استقبل أحمد محمد إسلام مدوبي ، رئيس ولاية الجبالاند ، وفداً من المجتمع الدولي برئاسة الممثل الخاص للأمم المتحدة في الصومال ، جيمس سوان ، برفقة مسؤولي الإيقاد وقادة قوة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وأعضاء آخرين.

وقد رافق رئيس جوبالاند في الاجتماع نائب الرئيس ووزراء الداخلية والأمن في الولاية.

ناقش الاجتماع العملية الانتخابية في جبالاند وكيفية إجراء انتخابات حرة ونزيهة لتجنب أي شيء يمكن أن يسبب الفوضى وانعدام الأمن في المنطقة.

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طلب مبعوث الأمم المتحدة ، جيمس سوان ، من حكومة جوبالاند السماح لمرشحي المعارضة بالتسجيل والمشاركة في الانتخابات وتعديل معايير المرشحين لخوض الانتخابات في جوبالاند.

من جانبه ، أخبر أحمد مدوبي ، رئيس جبيل ، أعضاء المجتمع الدولي أنه ليس لديه أي سلطة لتغيير الجدول الزمني للانتخابات وأنه من دور لجنة الانتخابات المستقلة في جبالاند اتخاذ هذا القرار.

أخيرًا ، تم الاتفاق على أنهم جميعًا ينتظرون الرد النهائي لهيئة جبالاند لاستطلاعات الرأي على الطريق إلى الأمام للعملية الانتخابية في المنطقة.

وتأتي زيارة الوفد من المجتمع الدولي إلى كيسمايو بعد أن غادر مسؤولو الاستخبارات الإثيوبيون كيسمايو يوم الخميس إلى مقديشو بعد أن رفض زعماء جوبالاند المطالب نفسها بشأن انتخاب الدولة.

عدلت لجنة الانتخابات المستقلة والحدود في جبالاند بالأمس جدول الانتخابات ، حيث من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية في جبالاند في 19 أغسطس.