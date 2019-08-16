مراسلنا.. اتصالات مأرب تبدأ في إعادة بناء برج يمن موبايل بحريب

بدأ فرع المؤسسة العامة للاتصالات فرع مأرب في إعادة بناء برج شبكة اتصالات يمن موبايل الجمعة 16 أغسطس 2019 كتب الخليج 365 - خاص بدأ فرع المؤسسة العامة للاتصالات فرع مأرب في إعادة بناء برج شبكة اتصالات يمن موبايل في مديرية حريب جنوب شرق محافظة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان المؤسسة العامة للاتصالات فرع مأرب بدأت في بناء برج شبكة اتصالات شركة يمن موبايل في جبل الحشفاء المطل على مدينة حريب ووادي جراذا ومنطقة شرق غرب المديرية. وأكد المراسل ان برج شبكة يمن موبايل خرج عن الخدمة اواخر 2015 عقب تعرضه لغارة جوية نفذتها مقاتلات التحالف استهدفت تجمعات وآليات لمليشيا الحوثي بالقرب من البرج مما أسفر عن تدميره.

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