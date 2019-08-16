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أكد الكاتب والمحلل السعودي منصور صالح الخنيزان
الجمعة 16 أغسطس 2019
كتب
الخليج 365 - متابعات
أكد الكاتب والمحلل السعودي منصور صالح الخنيزان، في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان "فك الإرتباط ليس انفصالاً".
وقال في تغريدة عبر "تويتر" يعلم إخواننا اليمنيين شوافع وزيود صدق محبتنا لهم وعمق علاقتنا التاريخية بهم والمصير المشترك".
وأضاف: لكن من الظلم ربط مصير الجنوبيين الذين حرروا مناطقهم من الحوثة القاعدة بمصير الإخوة اليمنيين المتراخين في تحرير الـ 12% المتبقية بيد الحوثي ومنها صنعاء .. فك الإرتباط ليس انفصال".
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي سعودي: فك الارتباط ليس انفصال والجنوبيون حرروا مناطقهم من الحوثي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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