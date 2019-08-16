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سياسي سعودي: فك الارتباط ليس انفصال والجنوبيون حرروا مناطقهم من الحوثي

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اليمن العربي - متابعات 0 تبليغ

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أكد الكاتب والمحلل السعودي منصور صالح الخنيزان

الجمعة 16 أغسطس 2019

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سياسي سعودي: فك الارتباط ليس انفصال والجنوبيون حرروا مناطقهم من الحوثي

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الخليج 365 - متابعات

أكد الكاتب والمحلل السعودي منصور صالح الخنيزان، في تغريدة له على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر ان "فك الإرتباط ليس انفصالاً".

وقال في تغريدة عبر "تويتر" يعلم إخواننا اليمنيين شوافع وزيود صدق محبتنا لهم وعمق علاقتنا التاريخية بهم والمصير المشترك".

وأضاف: لكن من الظلم ربط مصير الجنوبيين الذين حرروا مناطقهم من الحوثة القاعدة بمصير الإخوة اليمنيين المتراخين في تحرير الـ 12% المتبقية بيد الحوثي ومنها صنعاء .. فك الإرتباط ليس انفصال".

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